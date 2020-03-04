沒有陣頭參與 台南新化大道公首度出巡

（中央社記者楊思瑞台南4日電）武漢肺炎疫情升溫，許多大型廟會取消或延期。但台南創立逾400年的新化保生大帝廟今天宣布舉辦鎮殿大道公祖首度出巡祈福活動。廟方強調沒有陣頭參與，僅少數志工隨行。

新化保生大帝廟主委林志聰表示，現供奉於廟內2樓的鎮殿大道公祖，推測已來台403年，以往從未出巡。相傳保生大帝生前是醫生，可能感受到武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情升溫，希望為投入防疫工作的醫護人員打氣、守護百姓健康，才會要求出巡。

林志聰表示，這次的鎮殿大道公祖出巡祈福不是大型廟會活動，以不接駕、陣頭不參與的原則進行，一切從簡，沒有大批人潮群聚的疑慮。除廟方的神轎外，新化龍慶宮五瘟大帝一同出巡，共5頂神轎，隨行志工約50人，以莊重的心情步行祈福，盼疫情早日消退。

他說，預計7日、8日兩天時間，從每天上午8時到晚間8時，走遍新化區的大小聚落，全程約80公里。廟方也準備了保生大帝「大符」供信眾索取，一起為台灣祈福。

依台南市政府資料記載，新化保生大帝廟舊名稱為「大帝宮」、俗稱「大道公廟」，創始於荷據時期，建廟於新化區豐榮里。民國63年再度重建時，在銅雕觀世音菩薩像背後，發現刻有「明萬曆丙辰年弟子蔡保禎恭造」字樣，年代比鄭成功登陸台灣的公元1661年還早45年。（編輯：孫承武）1090304