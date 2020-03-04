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以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情
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武漢肺炎發燒 台東防疫中心一級開設

最新更新：2020/03/04 15:31

（中央社記者盧太城台東縣4日電）武漢肺炎疫情持續攀升，台東縣也採一級開設，每週辦理防疫會議滾動檢討。縣長饒慶鈴要求各單位追蹤會議提案執行情形，各局處研擬更完善的應變流程。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續，日前中央疫情指揮中心提升一級開設。為防範疫情衝擊，饒慶鈴昨日上午在消防局災害應變中心進行跨單位7種可能發生個案狀況模擬兵棋推演，隨即啟動縣府防疫中心一級開設，每週召開防疫工作會報。

饒慶鈴親自主持防疫工作會報，指示對於疫情要秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」態度，要求各局處垂直整合、水平分工投入防疫作戰。透過會議研討最適切可行方案，各局處將於每週防疫會議追蹤上週會議提案執行情形，研擬更完善的應變流程。

防疫會議說明防疫概況，各局處也就目前業務推動中最棘手問題提出討論。其中，交通及觀光發展處將積極勸導縣內合法1300多家民宿業者，實施入住旅客量額溫防疫措施；教育處則暫緩縣內國中小學校園大型集會活動；人事處則針對縣府分區辦公及居家辦公相關可行措施進行說明。

消防局將啟動119報案專線備援機制，以維持受理民眾案件即時性；衛生局、民政處分別針對獨居者或全家檢疫，若有居家隔離或居家檢疫需求時的安置地點、經費及生活必需品提供等問題提出討論。（編輯：孫承武）1090304

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