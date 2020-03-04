高市前鎮河魚群暴斃 疑因溫差大及油污

高雄市前鎮河近日發生魚群暴斃，環保局4日派員沿著河道打撈，死魚估計有千公斤重，數量很龐大。（環保局提供）中央社記者王淑芬傳真 109年3月4日

（中央社記者王淑芬高雄4日電）高雄市前鎮河高公截流站近兩天發生魚群暴斃，高雄市環保局採檢水質後發現，酸鹼度及水溫正常，但溶氧量不足，研判是日夜溫差大及鳳山溪污水再生水廠疑清洗水管排放廢水所致。

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘向中央社記者表示，暴斃魚群魚漂浮在高公截流站附近，從中厝橋至高公截流站之間，綿延約2.4公里，大量的死魚經過高溫曝曬已有惡臭。

環保局今天早上派員打撈，沿著河道花費數小時打撈，死魚估計有千公斤重，數量很龐大。

至於魚群暴斃的原因，環保局指出，經採檢水質酸鹼度是PH7.44、水溫攝氏25.9度、導電度960μS/cm，都算正常，但水質溶氧0.94 mg/L有偏低情形。

環保局表示，研判可能是日夜溫差大，造成水中溶氧不足；另外，可能與近來鳳山溪污水再生水廠清洗受污重油污染管線排放廢水有關。

環保局指出，鳳山溪污水再生水廠在1月上旬遭不肖業者傾倒重油，導致再生水廠停擺無法供水，目前正在清洗排水管線。

環保局會持續監控河道，並巡查違法排放情況，呼籲民眾若發現有異常情形，請聯絡環保局或公害陳情專線（07）731-7600，共同守護環境及河川潔淨。（編輯：戴光育）1090304