好貼薪號召600人移居返鄉 屏縣府達標

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東縣政府去年3月推出「好貼薪」政策，至12月底共申請642人，其中符合申請資格有603人。108年整體目標值為600人，達成率100%。

為延續屏東挺青年，創造穩定就業環境，建立敘薪升遷制度，鼓勵青年來屏東就業及定居，留住優質人才。屏東縣政府這項「好貼薪」政策，只要自民國108年1月1日起戶籍遷移至屏東並於屏東工作者，或原設籍屏東，108年以後從外地返鄉工作者，勞保投保薪資達2萬8801以上、醫事人員達3萬3301元以上，工作分別滿6個月及12個月，可獲得共6萬元穩定就業獎助金。

另外，為照顧剛步入職場屏東青年，去年9月補助對象增加「完成勞動部職得好評計畫」者，29歲以下青年失業6個月以上，設籍屏東縣且在屏東工作，仍受僱於原同一事業單位，工作滿3個月，投保薪資達基本工資，縣府加碼獎助1.5萬元；工作再滿6個月，投保薪資達2.5萬，再加碼獎助3萬元穩定就業獎助金。

依縣府勞動暨青年發展處青年事務科統計，截至2月底穩定就業達6個月以上有338人；截至2月15日止，已領取獎助金者計221人，穩定就業率達7成以上。

依勞發署高屏澎東地區最新就業市場概況報告「求才最高平均薪資」顯示，108年第3季為3萬4099元，與107年同期相較，成長4148元；「勞工退休金平均提繳工資」統計資料108年12月底為3萬1261元，107年12月底為3萬99元，顯示薪資已逐步提升。

34歲的許峰豪現職是一家模組廠技術副理，原在新竹工作，去年1月返鄉。他說，返鄉時一度擔心低薪的問題，因為「好貼薪」的補助，再加上公司加薪，目前薪水跟在新竹時差不多。（編輯：孫承武）1090304