雲林地檢署制定相驗解剖程序 盤點防護裝備

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣今年2月發生居家檢疫者突然死亡，檢警全副武裝相驗，所幸武漢肺炎採檢為陰性，雲林地檢署近日盤點相驗防疫裝備充足，並制定相驗解剖程序，讓各單位有所依循。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華今天告訴中央社記者，雲林地檢署遇到移武漢肺炎個案會迅速處理，舉例今年2月有名居家檢疫者有中港澳旅遊史，在第6天時接獲家屬報案居家檢疫者亡故，警方依法報驗，檢察官立即受理。

檢警和衛生單位第一時間不確定死者的死因是否與武漢肺炎有關，法醫立即採集死者咽喉檢體送驗，最後確定為陰性，死因單純，檢警等單位瞬間鬆口氣。

雲林地檢署日前邀集各單位開會並成立「防疫處理小組」，會議中針對相驗解剖程序做出明確結論。

黃怡華指出，相驗人員含檢察官、書記官及法醫針對可疑個案進行相驗時，穿戴完整隔離防護裝備，經盤點確認隔離衣、N95 口罩等防護裝備充足。

當檢察官相驗時遇疑武漢肺炎個案，法醫第一時間先詢問死者病症和生前旅遊史等背景，並採集死者咽喉檢體送驗，如果為陰性，回歸到一般程序。

黃怡華表示，當檢體為陽性時，且死因有疑慮時，雲林地檢署將向台中、嘉義等鄰近縣市借用負壓解剖室，每個環節做好防疫措施，杜絕產生破口。

嘉義地檢署明天上午將召集相關單位，研擬武漢肺炎可疑個案相驗解剖標準作業程序。（編輯：黃世雅）1090304