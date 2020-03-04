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全國首創防禦駕駛訓練 黃偉哲體驗車輛翻轉模擬

最新更新：2020/03/04 18:37

（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市長黃偉哲今天主持全國首創防禦駕駛訓練開訓，親身體驗車輛翻轉模擬設備，經車內順時、針逆時針旋轉後，直呼安全帶保護「親身體驗更有感」，呼籲駕駛人繫安全帶重要性。

黃偉哲表示，這場防禦駕駛訓練，可說是「全國首創、六都唯一」，從制定公務車輛交通事故處理現場SOP作業流程，結合在地企業進行改造消防車輛警示燈以符合國際認證，到實際體驗車輛翻轉模擬，全方位介紹防禦駕駛與運用，提升消防人員救災安全觀念及危險預知能力，有效強化駕駛技能，降低交通意外發生，更有利於救災及救護勤務的執行。

黃偉哲提到，台南市政府精進消防救災各項軟硬體設施，例如無人機協助救災，改造車輛可進出特殊地形，採購第二套消防衣，救護車配備高階十二導程心電圖等，都是希望消防救護人員在更安全、更好的裝備下值勤，救災搶險能無後顧之憂。

消防局今天邀請「台南市交通與救援安全協會籌備會」及「財團法人車輛研究測試中心」，藉由歷年案例事故道安講習，以及運用車輛翻轉模擬，說明車禍撞擊時車輛翻滾軌跡，乘客在旋轉車廂內感受翻滾時安全帶如何緊扣身軀確保安全，體會不論是開車或是乘車時，緊繫安全帶的重要性。

另外，撰寫「防禦駕駛訓練課程」的財團法人車輛研究測試中心品保室經理鍾國良，也是國內「機車防禦駕駛手冊」、「汽車防禦駕駛手冊」作者，包括提昇用路人車安全，除遵守相關規則外，建議如何做好防禦駕駛。「防禦駕駛」的概念不僅在駕駛車輛、也包含騎乘機車、行走，因為「意外」乃指「意料之外」，防禦駕駛是一門提昇危險意料能力的知識，涉及人、車、路特性的了解，以提高危險預測能力，降低意外發生。（編輯：孫承武）1090304

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