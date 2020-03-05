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退休校長組宗教詐欺團 騙得上億元檢方起訴

最新更新：2020/03/05 18:22

（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣退休校長彭春蘭與吳姓、林姓女子組成宗教詐欺團，鎖定年邁、或罹患憂鬱症等人，誆稱有冤親債主纏身，可花錢買玉器珠寶消災，騙得新台幣上億元，竹檢今天將3人起訴。

檢方調查，民國104年至107年由彭女在新竹地區宮廟行走，觀察來參拜的民眾，鎖定看起來心情不佳、或年邁可欺、罹患憂鬱症等人，主動上前聊天，假借關懷，並以退休校長身分取得對方信任。

檢方指出，彭女在民眾卸下心防後，再介紹給假扮靈媒的吳、林姓女子，向被害者誆騙有冤親債主、有業障等，將帶來災難發生，要購買玉器、或辦法會才能消災，也陸續誘導對方投資珠寶空殼公司行騙，被害人達數十人。

檢方表示，此宗教集團為藏匿贓款，把部分現金以紙袋、鞋盒、行李箱多層封裝，藏匿在吳女的住處，或用多筆帳戶間匯款、存、提款，將贓款輾轉挪至吳名下金融機構帳戶，此外，也會用於支付購屋價金、鑽戒、金飾、車輛等高價物品。

檢警調接獲情資，去年11月到彭等人住處搜索，起獲現金1億餘元贓款，與玉石破千件、金飾數十件。新竹地檢今天偵查終結，將3人依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴。（編輯：張銘坤）1090305

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