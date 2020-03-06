中華地下道填平通車 韓國瑜剪綵反應兩極

（中央社記者程啟峰高雄6日電）承載高雄南北交通近半世紀的中華地下道經連月填平作業，主線道今天雙向通車，市長韓國瑜上午前往剪綵受到民眾夾道熱情相迎，不過，罷韓團體則批評韓「收割前朝」有失厚道。

中華地下道建於民國60年間，全長近360公尺、寬近21公尺，位於三民區九如路到建國路之間，穿越台鐵縱貫線鐵道下方，串連高雄南北交通，配合高雄鐵路地下化功成身退，2月1日起展開填平作業，主線道雙向今通車，後續道路側溝、人行道等附屬設施工程預計7月初完成。

韓國瑜上午由副市長李四川及多名市議員陪同到中華路、建國路口為通車剪綵，受到不少民眾夾道舉牌熱情相挺，肯定韓國瑜認真做事。

韓國瑜致詞表示，今天通車後，市府將陸續施作兩側人行道及排水溝，完工後可讓市民享有煥然一新的市容及更好的居住品質。「建設有成，幸福高雄」是市府努力目標，市民的大小事就是市府在意的事。

不過，Wecare高雄稍早在臉書貼文指出，「中央給錢，前朝發包執行，你剪綵收割絕口不提，你還有臉去剪綵，為什麼市長帶頭不要臉。」民進黨高雄市議員高閔琳也在臉書貼文痛批韓國瑜是「剪綵王」，「抹黑前朝又要收割真是不要臉」，呼籲市民響應罷韓。

高市府工務局長吳明昌對此在通車典禮接受媒體聯訪表示，中華地下道填平拆除工程總經費約新台幣1億2680萬元，中央出75%，分年分期延續性補助，地方則出25%，這是一個延續性工程，稱不上「收割」。（編輯：陳俊碩）1090306