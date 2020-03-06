鴻海集團口罩產線核准登記 頂埔廠房試生產

（中央社記者黃旭昇新北6日電）鴻海集團在新北市土城區工廠開口罩生產線，經新北市政府「招商一條龍」服務，協助找生產機具、原物料及相關登記行政程序，日前已核准登記，並開始在土城頂埔廠房試生產口罩。

新北市府經濟發展局長何怡明今天告訴中央社記者，生產線登記在鴻海旗下子公司鴻騰精密科技股份有限公司台灣分公司，在原有商業登記項目中增加醫療器材製造業、醫療器材批發業與醫療器材零售業。

新北市府說，2月初獲悉鴻海計畫設口罩生產線，新北市長侯友宜指示主動接洽、聯繫，衛生局、環境保護局與經發局承辦員前往鴻海總部開會。

經發局表示，「馬上辦中心」以招商一條龍態度輔導，縮短行政流程，半個月內就在2月底完成商業登記。

市府說，口罩生產線涉及醫療器材生產與販售許可、工廠環境須符合醫材生產標準，直接溝通有助於鴻海團隊理解行政程序。

何怡明表示，武漢肺炎疫情後，市府鼓勵有無塵室閒置空間業者可設口罩生產線。經市府團隊與鴻海研商盤點，鴻騰精密科技位於土城的頂埔廠區最適合縮短流程。

市府提供口罩生產機械、原物料廠商資訊，加速腳步。鴻海遞件後逐步建構相關機械、原料與自動化設備組裝，經衛生局、經發局實地會勘，完成登記作業。（編輯：李明宗）1090306