宜蘭綠色博覽會因武漢肺炎停辦 21年來首次

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣6日電）邁入第21屆的宜蘭縣綠色博覽會原定28日起在武荖坑風景區舉行，受到疫情影響，縣長林姿妙今天宣布停辦，這也是綠色博覽會21年來首度停辦。

宜蘭縣府流行疫情指揮中心下午召開應變會議，林姿妙表示，綠博自2000年起，每年約有30萬到47萬遊客，已累積約750萬人參加，每日平均參加人數遠超過集會指引所規範的千人規模，在此時刻，不容許任何足以造成民眾健康隱憂的漏洞，因此決定停辦。

縣府農業處指出，綠博今年移師蘇澳武荖坑風景區，停辦後武荖坑風景區將回復正常營運狀態，經審慎評估，由於部分設施已建置完畢，現有戶外展區裝置及周邊綠美化工作將持續完成，綠博活動本質也可藉此保留，並轉化成美麗主題公園，將於28日重新開放為武荖坑風景區增添新風貌。

邁入第21屆的綠色博覽會，原定28日到5月10日在武荖坑風景區舉辦，活動主題為「永續樂園」，計畫將把生態物種保育、氣候變遷調適、智慧農業、再生能源、減塑行動等議題融入策展規劃，共有15處展區、2處水域遊戲區及5處藝術裝置。

宜蘭縣府流行疫情指揮中心6日召開應變會議，縣長林姿妙表示，綠色博覽會自2000年起，每年約有30萬到47萬遊客，每日平均參加人數遠超過集會指引所規範的千人規模，在此時刻，不容許任何足以造成民眾健康隱憂的漏洞，因此今年決定停辦。圖為綠博園區109年3月5日施工情形。中央社記者沈如峰攝 109年3月6日

此外，縣府表示，原定3月15日辦理的春祭法會也將停辦，同時取消專車接駁服務，福園仍持續開放供民眾掃墓及祭祖，但為避免人潮聚集，呼籲民眾可提前掃墓及分流祭祖。

另外，考量對先人的尊崇，福園將禮請礁溪孔雀明王寺法師誦經祈福，並在園區內廣播，讓民眾可透過聲音跟著經文，將思念與祝禱迴向先人。

至於原定8日上午在五結鄉舉辦的「宜蘭好森活，植樹、健康走」活動，縣府指出，因無急迫性，經縣長林姿妙指示延辦後，農業處也會與衛生局共同討論，視疫情發展選擇更適合辦理的期程後對外宣布。（編輯：張銘坤）1090306