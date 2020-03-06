彰縣設貨櫃屋 增加流浪動物之家收容空間

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）為解決流浪狗問題，彰化縣長王惠美今天指出，縣府在流浪動物中途之家旁打造2座貨櫃屋，今年預計再打造5座貨櫃屋，裡面設犬舍，每座貨櫃屋可收容10隻犬貓，擴充收容空間。

彰化溪湖鎮民代表楊隆芳捐贈新台幣60萬元給縣府，協助推動流浪犬貓絕育工作。王惠美今天特別在溪湖鎮聯合動物醫院頒發感謝狀給楊隆芳，也利用機會說明縣府處理流浪狗貓問題的對策。

王惠美致詞說，農委會針對流浪犬貓實施零撲殺政策，卻讓流浪狗數量快速成長，也讓去年人狗衝突的案件增加，縣府緊急追加預算以及動用第二預備金進行流浪犬的TNVR（捕捉、絕育和釋放）工作，去年TNVR的隻數為720隻，今年預計要達到1000隻。

王惠美提到，為了讓收容在員林流浪動物中途之家的犬貓有更好的環境，縣府在2月打造2座設有犬舍的貨櫃屋增加收容空間，預計今年再打造5座貨櫃型犬舍，營造友善的收容環境。

王惠美指出，鄉親們如果有飼養貓狗，一定要完成登記，登記的過程中，像是頸環、植入晶片等都免費，民眾如果想要領養寵物，也可以前往流浪動物中途之家認養。（編輯：黃世雅）1090306