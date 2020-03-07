朱立倫盼黨內止紛擾 洪秀柱籲釐清兩岸關係

（中央社記者黃旭昇新北7日電）國民黨主席補選、中常委選舉今天投票，前主席朱立倫呼籲團結改革與土地站在一起；前主席洪秀柱呼籲新主席要說清楚兩岸關係定位。新北市長侯友宜盼望各司其職扮演好彼此角色。

新北市共設置32個投開票所，國民黨前主席朱立倫前往新北市黨部投票時，新北市黨部主委李乾龍在場陪同。隨後，前台北縣長周錫瑋、市議會副議長陳鴻源、前主席洪秀柱等人也到市黨部投票。

朱立倫接受聯訪時表示，盼望國民黨從今天開始放下影響形象的爭議，徹底改革與改造，而不是紛擾與權力爭奪的國民黨。改革過程不要想任何位置、權利。

朱立倫今天更新臉書（Facebook）等社群媒體視覺，他表示，前幾天正好在中南部的胡蘿蔔田園拍照，希望更換視覺與照片讓以往的紛擾到此為止，往後捲起袖子與土地站在一起，全力推動改革是第一要務，並重新找回人民的信任，刻不容緩。

他說，已故總統蔣經國在半個世紀前，培育年輕人深耕角落，並對土地付出愛、親民愛民的作風，令人懷念與效法。中華民國要有不同聲音作為制衡力量，國民黨絕對不能倒下去，他會協助新當選主席與大家共推改革。

前主席洪秀柱稍早投票後接受聯訪表示，不管誰當選主席必須與民眾站在一起，選舉不是世代間的競爭，重要的是國民黨要拿回話語權，並有自己的目標與中心思想，將兩岸關係說清楚。

洪秀柱說，本可藉由武漢肺炎疫情彰顯兩岸患難見真情，但大選以來的反中情緒，與疫情的刻意政治操作，疫情過後若兩岸不繼續交流，台灣不知未來要如何走下去。她說，新主席必須依照黨章與憲法，講清楚兩岸路線與兩岸關係。

新北市長侯友宜接受獅子會捐贈爬梯機後接受聯訪說，先將防疫工作做到位才是最重要工作。至於對新當選國民黨主席的期許，他說，「我們好好做事吧」，市長與黨主席各自扮演好角色，一切為中華民國加油打氣。

另外，高雄市長韓國瑜今天到國民黨高市黨部投開票所投票，對於媒體提問有關「郝龍斌支持不要罷免你有何看法」時，他僅回應「謝謝大家」。（編輯：陳俊碩）1090307