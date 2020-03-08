竹市校園遊具改善 內湖國小高空溜滑梯夯

新竹市內湖國小的全新遊具日前完工啟用，設施包括從校舍2樓溜下的高空溜滑梯、攀岩、遊戲城堡等。圖為新竹市長林智堅（後）日前到校與學童一起體驗全新溜滑。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 109年3月8日

（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市內湖國小校園內新遊樂場啟用，其中一項設施是從校舍2樓設置溜滑梯入口，讓孩子「溜滑梯下樓」，每到下課就會湧入排隊人潮，搶玩有趣的高空溜滑梯。

新竹市政府今天發新聞稿指出，校園內遊樂場是陪伴學童長大的重要空間，但市內多有老舊與安全性不符等問題，新竹市長林智堅向中央爭取經費，檢驗30所市立小學的遊具，並補助8所學校進行汰換改善。

新聞稿中，林智堅表示，內湖國小舊遊戲場已設置21年，不僅遊戲場地狹小，遊具間距不足，也有鋪面變形、硬化及遊具本體脫漆、生鏽、破損、螺絲鬆動等問題，易導致學童受傷，因此向中央申請經費，重新設計與改造。

林智堅指出，內湖國小的全新遊具日前完工啟用，設施包括從校舍2樓溜下的高空溜滑梯、攀岩、遊戲城堡、音樂小木屋及洗腳池等，每到下課總是大排長龍。

林智堅表示，除了內湖國小，東門國小的遊具也已完工更新，關東、舊社、朝山、大庄、西門國小將於年底前陸續完成，龍山國小則預計明年初完工，未來將持續爭取經費，讓孩子在學校裡玩得安全又開心。

新竹市內湖國小校長曹喻傑於新聞稿中指出，此次工程先改善檢驗安全報告中的不合格項目，拆除爬桿、雲梯、搖搖椅、安全地墊及綜合遊具，也讓拆除零件再利用，打造符合國家標準規範的遊戲場。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，內湖國小新設2座高空溜滑梯，入口處設置於2樓，為培養學生交通觀念，也設計「安全燈號管控裝置」，學童於2樓入口處按下綠燈後，1樓出口處即亮紅燈提醒學童遠離，兼顧安全性、速度及趣味感。（編輯：戴光育）1090308