鹿港歷史老屋修繕活化補助申請開跑 最高90萬元

（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）彰化縣鹿港鎮發展歷史悠久，為使非具文資保存身分的歷史老屋活化利用，彰化縣文化局6月30日前受理申請補助修繕，最高新台幣90萬元，也補助利用老屋進行文化經營的承租人。

「一府二鹿三艋舺」說明鹿港鎮在全台歷史發展脈絡的重要性，為協助非具文化資產保存法規範的建築物再現風華，彰化縣文化局今天發布新聞稿表示，即日起到6月30日受理申請「彰化縣鹿港鎮歷史老屋活化再利用補助計畫」。

文化局表示，縣長王惠美非常關心縣內歷史老屋活化再利用，補助資格為建築物位於鹿港鎮，非具文化資產保存法規範身分，且在民國60年前興建完成，具歷史、文化並有保存再生價值，歷史老屋或土地所有權人、使用人、各基金會、文史工作室、其他公私立法人、團體、教育學術單位都可申請。

文化局說明，為保存歷史老屋，縣府積極爭取文化部補助，配合縣內預算，提倡民間自發性保存並活化老屋，結合公私部門力量推動補助計畫，這項計畫為文化部補助辦理「千帆入港－再造鹿港歷史現場」專案子計畫，項目分為小型修繕類及文化經營類。

文化局表示，小型修繕類為補助歷史老屋建物本體修繕，不含裝潢、新建、改建、擴建，以恢復原有文化歷史脈絡，並依原風貌、構造、材料、工法等進行修繕為原則，補助比例以最高一半、金額60萬元為上限，另外，若同意修繕後無償提供文化局使用5年，最高補助90萬元。

文化經營類則補助承租人於歷史老屋從事有助提升在地生活、文化藝術、傳統技藝等相關事項，補助金額以每月8000元為上限。

文化局表示，14日將在鹿港桂花巷藝術村35號空間舉辦地方說明會，21日也在鹿港圖書藝文中心舉辦匠師技藝現場演示座談，盼結合公、私力量合作推動歷史老屋修繕及創意經營，以振興地方文化藝術與活絡產業經濟。（編輯：洪學廣）1090308