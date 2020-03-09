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活魚運搬船往返中港澳 潘孟安視察防疫

最新更新：2020/03/09 16:41
武漢肺炎衝擊產業，負責運載屏東養殖活魚外銷到中港澳的活魚運搬船，仍持續減班運作，縣府嚴格執行防疫，對走私也不鬆懈，衛生單位執行防疫，海巡人員同時執行走私稽查。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月9日
武漢肺炎衝擊產業，負責運載屏東養殖活魚外銷到中港澳的活魚運搬船，仍持續減班運作，縣府嚴格執行防疫，對走私也不鬆懈，衛生單位執行防疫，海巡人員同時執行走私稽查。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）負責運載屏東養殖活魚外銷到中港澳的活魚運搬船仍持續運作。為阻絕炎情於境外，屏東縣長潘孟安今天到東港鹽埔漁港視察防疫情形，為一線防疫人員加油打氣。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）衝擊屏東縣石斑魚和午仔魚養殖業，目前往返中港澳的活魚運搬船仍減班持續運作。為防範運搬船成為疫情破口，嚴格執行檢疫工作，潘孟安上午到東港鹽埔漁港視察防疫，並為一線防疫人員加油打氣。

潘孟安表示，登船檢疫主要透過TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史）問診，評估船員傳染病風險，同時督導船東執行各項預防或因應措施，協助船舶共同防範疫情，另外要求走私不因防疫而鬆懈。

縣府衛生局、海巡署人員身著防護衣和防護罩上船對船員問診、量體溫、開立居家檢疫通知書、給予口罩以及屏安關懷包，並宣導居家檢疫期間等注意事項，海巡署人員除嚴格查緝走私偷渡，並進行船上清潔消毒等工作。

縣府表示，台灣石斑魚年產量約2萬2000公噸，其中超過7成外銷，國內市場佔2成6，外銷整體數值達新台幣1億5000萬美金；外銷石斑魚又有9成9銷往中港澳地區，外銷值達1億4600萬美金。台灣石斑魚產量屏東縣最多，佔全國的48%。養殖業者表示，受武漢肺炎衝擊，石斑魚銷量大減，價格幾乎砍半，希望政府能協助渡過難關。（編輯：孫承武）1090309

武漢肺炎衝擊產業，負責運載屏東養殖活魚外銷到中港澳的活魚運搬船，仍持續減班運作，縣府嚴格執行防疫，船上工作人員一律進行量體溫、問診等防疫措施。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月9日
武漢肺炎衝擊產業，負責運載屏東養殖活魚外銷到中港澳的活魚運搬船，仍持續減班運作，縣府嚴格執行防疫，船上工作人員一律進行量體溫、問診等防疫措施。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月9日
武漢肺炎衝擊產業，負責運載屏東養殖活魚外銷到中港澳的活魚運搬船仍持續運作。為阻絕炎情於境外，屏東縣長潘孟安（後左3）9日到東港鹽埔漁港視察防疫情形，為一線防疫人員加油打氣。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月9日
武漢肺炎衝擊產業，負責運載屏東養殖活魚外銷到中港澳的活魚運搬船仍持續運作。為阻絕炎情於境外，屏東縣長潘孟安（後左3）9日到東港鹽埔漁港視察防疫情形，為一線防疫人員加油打氣。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月9日
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