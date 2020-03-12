疑食自種蔬菜中毒 專家研判為有毒樹菸草

台南市一家4口疑誤食不明植物後導致不適送醫，患者自述食用的是自種的蔬菜「以色列芥菜」，不過農委會特生中心由照片研判，這株植物應是原生於南美洲的「樹菸草」，具有毒性。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年3月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市有一家4口昨天疑似誤食不明植物，導致身體不適送醫。患者自述食用自種的「以色列芥菜」，但農委會特生中心由照片研判，肇禍的應是有毒的外來種植物「樹菸草」。

台南市政府衛生局昨天接獲醫院通報疑似食品中毒案件，患者一家4口午餐後出現嘔吐、全身無力及視力模糊等症狀就醫。患者午餐食用九層塔蛋、花椰菜湯、魚及不明植物。患者自述植物名稱為「以色列芥菜」，是用親友贈送的種子種植，第一次採摘食用就感到身體不適。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心植物組副研究員許再文今天告訴中央社記者，從媒體刊登的照片上來看，這株不明植物的外觀與以色列芥菜差別甚大，應該是在種子的來源處就搞錯了，也有可能是採收種子時不慎混入。

許再文指出，經與國外圖鑑比對後，這株植物應是原生於南美洲的「樹菸草」，過去曾被當成菸草使用及藥用；但因為有毒，已很少拿來利用。樹菸草的繁殖能力強，從國外的資料來看，已有成為外來入侵物種，危害當地生物的情況出現。

他說，樹菸草在台灣的野外還不是很常見，因此誤食的情況也較少傳出。依據國外文獻，各個部位都有毒，如果誤食量大，有致命的危險。民眾如果看到野外有樹菸草出現，應通報相關單位加以去除比較好。

台南市衛生局呼籲，民眾切勿採食來路不明的植物，或種植不明種子食用。（編輯：黃世雅）1090312