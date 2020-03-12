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台商新廠台南動土 徐國勇：投資台灣正確

最新更新：2020/03/12 18:06
國際石塑地板大廠美喆國際企業回台投資，12日下午在台南科技工業區舉行新廠動土典禮，內政部長徐國勇（左2）、台南市長黃偉哲（右2）等人出席見證。中央社記者張榮祥攝　109年3月12日
國際石塑地板大廠美喆國際企業回台投資，12日下午在台南科技工業區舉行新廠動土典禮，內政部長徐國勇（左2）、台南市長黃偉哲（右2）等人出席見證。中央社記者張榮祥攝　109年3月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）專業石塑地材製造廠美喆國際企業，今天下午在台南科技工業區舉行新廠動土典禮。出席的內政部長徐國勇說，台商投資台灣、投資台南絕對是正確的。

除了徐國勇之外，台南市長黃偉哲、民進黨立法委員陳亭妃等人也出席動土典禮，為產業在台南投資更添信心。

徐國勇在致詞時表示，人家說動土典禮應該經濟部長來，結果是內政部長來。因為他與美喆的董事長陳本源是好幾十年的老朋友。陳本源從美中貿易戰時期，想要把廠家從中國移出來，產能還要擴大的時候，來問他該怎麼做。當時他就回答，「當然要回來台灣」。

徐國勇表示，後來向陳本源建議一定要來台南。因為除了土地以外，也相信黃偉哲對台南發展招商的擘畫。在黃偉哲與陳亭妃的協力下，這塊地取得很順利，相信來台南投資絕對是正確的。

黃偉哲表示，台南積極完備各項招商引資措施，提供便捷、親切、專業的投資服務，協助排除障礙，並透過各項親商、安商措施，帶動產業升級及經濟發展，吸引全球企業投資。感謝美喆國際企業回到台南投資發展，市府團隊一定在各方面提供必要的支持與資源。

據台南市政府提供的資料，美喆國際企業因應長期營運發展及分散產能計畫，特別選擇台南科技工業區購置用地設廠，新廠占地7800坪，全部用以生產石塑地板，採用環保製程及智慧製造，以創造出優質的競爭優勢及核心技術。新廠預計於2021年首季投入生產，估計年產值超過1億美金。（編輯：黃世雅）1090312

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