落實感染控制 彰縣醫療院所13日起禁止探病

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化縣衛生局今天宣布，縣內醫療院所明日起禁止探病，只有加護病房、安寧病房等有特殊需求的病房，經醫師同意，才能進入探病，希望減輕醫療院所的人力負擔，落實感染控制。

為防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19），中央流行疫情指揮中心日前宣布，訪客到醫院探病有時段限制，且1人住院，僅能有2名訪客來探視，彰化縣內的醫院也要求進入醫院的民眾需準備健保卡檢視旅遊史，也要量體溫。

彰化縣衛生局今天下午發出新聞稿說明，為落實輕重症分流以及執行疫病專局，從明天開始，醫療院所一律全面停止探病，加護病房、安寧病房等具特殊探視需求的病房，經醫師醫療專業同意者除外；至於進出各醫療院所，未戴口罩者，禁止進入。

至於進出各醫療院所，需提供確認感染風險所需之證件包括健保卡或身分證等證件，也需依醫療院所規定之動線及出入口進出。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時說，禁止探病主要是因為和縣內的醫院及診所開會時，醫療院所反映要管控探病和陪病的人力不足，加上未來要實施疫病專區，因此決定提高標準，從明天起原則禁止民眾探病，如果有民眾不願遵守，依傳染病防治法可裁罰新台幣1萬5000元。（編輯：黃世雅）1090312