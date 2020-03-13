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屏縣警數位證物建功 去年助破227件刑案

最新更新：2020/03/13 11:01

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東縣警察局科技辦案，數位證物實驗室及科技犯罪偵查隊去年協助偵破227件刑案。屏東縣長潘孟安今天指出，目前武漢肺炎疫情延燒，已請警方特別注意假訊息散播案件。

潘孟安表示，在網路資訊爆炸時代，每分每秒都有大量訊息快速進出，歹徒聯繫方式也以網路及通訊軟體為主，對治安實為一大挑戰。為協助提升屏東警方科技犯罪的偵辦能力，規劃經費添購高科技偵防設備，屏東縣警察局於106年成立數位證物實驗室及科技犯罪偵查隊。

潘孟安說，科技犯罪偵查隊在人員招募、培訓及設備等持續精進、充實，因應日新月異的犯罪手法。目前屏東縣沒有武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，大家努力拚防疫，為避免不實假訊息散布，打擊民眾對政府防疫信心，已請警方隨時密切注意假訊息散播案件。

屏東縣警察局表示，早期辦案多仰賴傳統線索或過濾清查嫌犯的人際關係，導致犯罪集團多會在關鍵環節設置斷點，例如走私毒品案，多只能偵辦到船長、船員及查扣毒品，不易追查到毒品來源、貨主；如今透過科技偵查技術，彙整相關資料，再依大數據分析，往上溯源，提升直搗犯罪集團的破案率。（編輯：戴光育）1090313

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