鶯歌工商開發自動測溫器 省人力降低感染

新北市鶯歌工商開發自動體溫檢測器，架在牆壁或三腳架上，可避免人工量測接觸感染、減低人員輪值負擔，且紅外線熱顯儀無法提供正確量測數據，自動測溫器量測準確度相對較高。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年3月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市鶯歌工商運用技職專業知識與技術，開發自動測溫器，提供校園學生自己測量體溫。

新北市立泰山高中、新北高工、樟樹國際實中與鶯歌工商，共同開發多樣防疫作品，優化校園版額溫槍、紅外線熱像儀程式、美觀實用的防疫口罩套，還有自動測溫器。

教育局督學、校長、高中、國中、小學教師，今天下午在新北高工研習，瞭解紅外線熱像儀使用方式。

教育局長張明文接受中央社記者訪問表示，紅外線熱像儀由與樟樹國際實中研發，教育局提供經費並向國外訂購紅外線感知器，結合新北高工的3D列印外殼，組裝36部儀器提供2300名學生以上的大型學校使用。

鶯歌工商則開發自動體溫檢測器，架在牆壁或三腳架上，可避免人工量測接觸感染、減低人員輪值負擔，自動測溫器量測準確度高，體溫數據可供學生每天記錄。

泰山高中主任呂昇翰表示，校園版額溫槍已經縮小空間使用更方便。

新北高工主任陳錫齡表示，紅外線測像儀經不斷優化程式升級功能，產品已接近商品化，操作介面方便學校結合行動裝置做校園健康管理。

張明文表示，新北市技職學生對防疫的創意與實作能力強，透過研習鼓勵師生持續發揮「務實致用」的精神，不斷創新與跨域整合，展現實作及解決問題的能力。（編輯：張銘坤）1090313