屏東洋蔥災損 農委會公告符合天然災害現金救助

屏東恆春半島的洋蔥遭炭疽病害，產量減收約3成，農委會13日派員南下會勘，農業專家現勘後認定是氣候導致遲發性災損，符合天然災害現金救助。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月13日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東恆春半島的洋蔥因年初連日寒雨影響，感染炭疽病，產量減收約3成，農委會今天南下會勘，判定為氣候因素導致遲發性災損，公告符合天然災害現金救助。

恆春半島洋蔥感染炭疽病，農民向縣府和縣籍立委陳情，民進黨立委周春米、莊瑞雄和蘇震清分別到產地勘災，與縣府一起向農委會爭取天然災害現金救助。

農委會農糧署、高雄區農業改良場、產地鄉公所和縣府等人員今天聯合勘查恆春、車城及枋山等洋蔥農損情形。農糧署南區分署長姚志旺說，恆春半島枋山、車城鄉和恆春鎮的洋蔥面積約600公頃，是國內重要產區之一，疫病導致的歉收將不敷成本，農業專家現勘後認定是氣候導致遲發性災損，符合天然現金災害救助。

農業處長黃國榮表示，正值洋蔥結球採收期，因氣候異常產量銳減3成，已影響當地農民生計問題；縣府農業處已請公所受理農作物損失現金救助申請案，並依農產業天然災害救助辦法規定儘速彙報農委會辦理救助金，協助受損農產業，以減輕農民經濟負擔。

屏東三軍聯訓基地在恆春半島「敦親睦鄰」的洋蔥助收工作行之有年，今年雖遇武漢肺炎，仍投入200兵力助割，被當地農民認為是「軍愛民」的優良傳統，還有當地民代送口罩給助割士兵。

一名蔥農表示，受到暖冬影響，洋蔥結球較小，再加上炭疽病疫情，希望政府現金救助和國軍兵力助割節省的採收工資，可以打平損失。（編輯：謝雅竹）1090313