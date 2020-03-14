武漢肺炎防疫 清明掃墓進入嘉市納骨堂需登記

（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）武漢肺炎期間，嘉義市殯葬管理所因應民眾清明掃墓祭祖，推出各項防疫與便民措施，進入市立納骨堂需登記，並配戴口罩、量體溫，同時請警方在周邊道路疏導交通。

嘉義市政府今天表示，今年清明節有4天連假，籲請民眾提早掃墓祭祖，避開擁擠人潮，可多利用3月14日至4月1日期間前往，提早向先人表達心意。

嘉義市殯葬管理所指出，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，清明期間，祭品、鮮花及香一律放置戶外祭拜區，落實防疫；市立納骨堂採登記入塔，民眾進入納骨堂前需登記填寫基本資料，並戴口罩、量體溫及手部消毒後才能進入。

嘉義市殯葬管理所表示，清明節期間，也會設置「天堂家書」書寫處，讓民眾將思念化作文字，以慰亡者在天之靈。另外，今年更接受民眾郵寄天堂家書，方便不克回嘉祭祖的民眾表達思念之情，殯管所會將民眾郵寄來的天堂家書代為焚化。

嘉義市政府指出，清明節期間，警方會在周邊道路疏導交通，掃墓民眾需從嘉138線前往殯管所或嘉雲寶塔，之後從嘉136線離開。（編輯：陳俊碩）1090314