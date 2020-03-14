媲美時尚品牌 國中生手作口紅饒慶鈴的最愛

台東縣長饒慶鈴最近使用的口紅並非出自名家之手，而是來自於台東縣卑南國中化工群社團的手作品，口紅由學生親手調料，採用在地原料。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年3月14日

（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣卑南國中化工群社團手作口紅採用在地原料，讓使用者安心，成為台東縣長饒慶鈴的最愛。她說，出自國中學生的手，媲美時尚品牌。

台東縣長饒慶鈴總是一抹淡妝出現公開場合，最近使用的口紅讓她更加生氣蓬勃，神采奕奕。她在臉書上透露，使用的口紅是卑南國中的手作口紅。

她說，她最愛用的2支口紅，並非出自名家之手，而是來自學子的滿滿愛心，媲美時尚品牌，「台東的孩子都很棒」。

卑南國中校長游數珠表示，饒慶鈴使用的口紅是學校化工群社團的手作品，由學生親手調料，採用在地原料，學生都很開心「沒想到在台東也能作出都市的口紅」，因產量有限只送不賣。

游數珠表示，學校不僅有化工社團作口紅，還有拼布社團，最近因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）他們也作了口罩送給大家，還有氣球社團會幫忙布置會議場所。

有人建議學校開個實驗型網路小舖賣口紅、口罩等產品。游數珠表示，目前只送不賣，下學期將成立「時尚美學設計專班」，因為也有品牌行銷，包括外殼的設計都會融入在地元素，例如原住民圖騰等，屆時可能就會考慮對外銷售。

游數珠表示，學校下學期將成立「時尚美學設計專班」，集創意美學結合時尚元素，設計自己的行銷品牌，運用設計思考，活用知識，讓生活更美好，課程精彩，與服裝設計師沙布喇‧安德烈、台灣設計研究院院長張基義、台東大學、台灣多位設計A咖大師諮詢合作。

即日起開始招生，歡迎台東縣國小應屆畢業生，跨學區不必轉戶籍，皆可報名，名額有限。（編輯：陳俊碩）1090314