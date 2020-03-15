業者憂縮短工時會被勞檢 北市稱每年都進行

（中央社記者梁珮綺台北15日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，許多企業已申請縮短工時，不過，有一家旅館業者指出，若申請縮短工時，日後會被列為勞檢對象，認為合法通報日後卻要被勞檢。

北市表示，勞檢屬於查核機制，每年都進行。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，台北市勞動局資料顯示，目前有10多家業者申請縮短工時。

簡姓旅館業者指出，旅館業住房率低迷，儘管降價仍無法吸引住客，業績慘澹，他因此取得員工同意、雙方簽下同意書後，擬向台北市勞動局申請縮短工時，沒想到卻發現，勞動局公告載明縮短工時業者，日後將被列為優先勞動檢查對象。

簡姓旅館業者表示，他遵守法律向勞動局通報，等著他的卻是日後要優先被勞檢。

台北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，勞檢屬於查核機制，每年都會進行，並非只針對申請縮短工時的業者。

施貞夙說明，勞檢對象分為有爭議者、被檢舉者及專案性質，因武漢肺炎而申請縮短工時的業者，屬於專案性質。

她說，縮短工時在實施過程中可能涉及勞資爭議，勞檢目的是為了解情形，如業者是否按計畫實施及雙方是否有勞資爭議等。

施貞夙也說，只要一切合法，業者與員工因申請縮短工時所簽的同意書沒有爭議，業者就不用擔憂勞檢。（編輯：方沛清）1090315