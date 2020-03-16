舊校舍大變身 屏東最美鯨魚小學離海不到10公尺

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東縣長潘孟安日前在臉書以標題「最美鯨魚小學在屏東」，介紹因校舍老舊剛重建的加祿國小枋山分校，這個分校目前只有27名學生，距海不到10公尺，全白鯨魚造型也獲得好評。

加祿國小校長林國義今天表示，目前枋山分校有27名學生，主要是提供枋山社區及成功社區的學生就學，新校舍有6間教室，1間綜合教室，1間辦公室，另有1間分隔為電腦室和圖書室，整個校舍興建經費約新台幣3005萬元。

林國義說，學校後方就是省道台1線，大門隔一條村莊道路就是海，離海洋不到10公尺；而枋山地區種愛文芒果，也有不少校友留在家鄉種芒果，也有出外就業的，再返鄉種芒果，學校也為此開「芒果本位課程」，未來也考慮開海洋相關課程。

屏東縣教育處副處長楊英雪表示，縣府重建改建老舊教室，學生數只是評估條件之一，且枋山分校離本校加祿國小及另一間最近的楓港國小都距離約10公里，學生和家長就學不方便，所以還是留著分校。為結合學習及社區文化，也遴選具海洋風情的校園設計。

潘孟安日前在臉書指出，「爬上2樓就能看海，校園充滿海洋風，加祿國小枋山分校已有70幾年的歷史，原本教學大樓已使用30多年，所以利用1年時間重建打造鯨魚小學，採用ㄇ字型工法抵擋落山風。」

潘孟安說，新校園內每間教室都有智慧教學電視，偏鄉孩子學習一樣沒有距離，這裡更有「芒果本位課程」，從在地環境觸發學習精神，加上舞獅、獨輪車校隊，生活多彩多姿。

枋山分校新建築，校舍是鯨魚身，一路延伸連接到大門，大門有鯨魚尾巴造型，整個校舍是全白，鯨魚尾巴是藍色，充滿海洋風情。（編輯：洪學廣）1090316