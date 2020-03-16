更多編輯台推薦新聞：
日本公布武漢肺炎群聚感染地圖 含東京大阪共15處
國際

日本公布武漢肺炎群聚感染地圖 含東京大阪共15處

洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例
運動

洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例

武漢肺炎／各國央行抗疫降息注資 救市手段一次看
產經

武漢肺炎／各國央行抗疫降息注資 救市手段一次看

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力
產經

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎加強防疫 指揮中心：高中以下師生本學期禁出國
首頁 / 地方

張麗善取消外國參訪 呼籲廟慶活動縮小舉辦

最新更新：2020/03/16 16:26

（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林縣長張麗善原訂今年2、3月到國外參訪，因防疫取消行程，近日宮廟取消遶境活動，但友宮間的餐敘往來頻繁，張麗善呼籲廟慶縮小範圍，降低交叉感染風險。

疫情指揮中心昨天宣布，新增6例2019冠狀病毒疾病確診，確診者都有國外旅遊史。

張麗善告訴中央社記者，雲林縣政府仍維持不鼓勵公務人員在防疫期間出國，截至目前為止也未有人提出出國申請。

張麗善原訂今天率隊出發到日本參加東京食品展，張麗善今年1月考量到疫情嚴峻，宣布今年2月起縣府取消所有國外參訪行程，專注防疫工程。她希望民眾共體時艱，大家忍耐一下，避免出國旅行。

國內各宮廟相繼取消大型遶境活動，私下部分友宮拜會、聯誼餐敘依舊舉行。張麗善昨天受邀出席某宮廟平安宴，席間除了雲林縣內宮廟人員外，還有其他外縣市宮廟。

張麗善呼籲雲林縣宮廟舉辦平安宴或是廟慶等活動，出席人員盡量以雲林縣為主，避免群聚和交叉感染，廟慶活動可改為上香祭拜，向神明表達心意。

新北市長侯友宜今天上午宣布基於防疫需求，高中以下師生6月底前都避免出國。雲林縣教育處僅口頭宣導師生和學生家長盡量不要出國，學生出國競賽或交流將視個案逐一審查，張麗善臨時決定今天下午5時將召開應變會議討論細節，杜絕防疫破口。（編輯：黃世雅）1090316

延伸閱讀
堅稱武漢肺炎確診掛零 北韓解除3600多人隔離令因應武漢肺炎 澳洲可能調降利率大學開學防疫 設體溫量測站管制出入口

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報