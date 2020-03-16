加強防疫 高市教學電競賽及辦公朝線上辦理

（中央社記者王淑芬高雄16日電）武漢肺炎疫情延燒，在教學或活動都面臨考驗，高雄市長韓國瑜今天說，未來除遠距教學，電競也要線上比賽、線上懇親及上班等，另外，高市會配合中央拍板落實本學期師生禁出國規定。

韓國瑜今天主持「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第12次應變指揮中心會議，會後接受媒體聯訪做上述回應。

防疫會議著重「線上舉辦理」議題上，韓國瑜表示，包括遠距教學、電競改採線上比賽、長輩在長照中心的情形請家屬改採線上懇親、清明掃墓等。他還指出，未來也可能會有辦公模式的改變，市府人事處完成規劃，很快會有線上上班模式，降低人與人接觸，是當前重要的課題。

衛生局長林立人表示，台灣要避免社區疫情傳播將很困難，流行疫情中心指示縣市擴大採檢，從目前高雄市會12家指定隔離醫院再擴充12家，未來高雄市社區採檢醫院會有24家。另外，負壓隔離病床從164病床增加為175床，非負壓的隔離床也增加成為164床。

他指出，國際移動頻繁下，疫情面臨更嚴峻的挑戰，市府團隊配合中央的防疫規格及指示並會超前部署，把相關環節連結起來。

林立人舉例，如果高雄市出現本土病例個案且疫調查不出感染源，將會報請應變會議後會啟動，含轄區局處所權館的社區公園相關遊樂設施、百貨賣場或醫療機構的固定式、機械式或是體健設施，如業者不能做到一天最少3次以上的清潔消毒及記錄列冊，就會要求暫停設施使用。

清明掃墓方面，民政局長曹桓榮表示，公立納骨塔全面取消法會、請掃墓分流祭拜，入塔祭拜一律戴口罩量額溫，空間做總量管制，市府提供的掃墓接駁車限載15人，鼓勵私立納骨塔配合辦理。（編輯：黃世雅）1090316