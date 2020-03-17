中市管制生煤條例部分無效 盧秀燕：繼續為民發聲

（中央社記者蘇木春台中17日電）行政院日前宣告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，台中市長盧秀燕今天表示，希望行政院正視中部空污的嚴重性，市府將繼續為民眾發聲。

台中市政府今天舉辦市政會議，除討論因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的產業紓困、稅捐減免及緩繳等措施，以及協助青年銜接職場等政策，並就生煤管制條例遭宣告部分條文無效進行討論。

盧秀燕致詞時表示，台中管制生煤自治條例是一部減煤的法律，目的是為了改善空污、保護人民的健康，行政院宣布部分條文無效，等於是不准地方政府減煤，無視於中部空污嚴重性。

盧秀燕說，對於行政院宣告部分條文無效，表示遺憾和抗議，且行政院也恢復先前市府依法撤銷的台中火力發電廠2張機組執照，等於同意中火10部機組火力全開。希望行政院正視中部空污的嚴重性，市府會繼續守護民眾的健康，為民眾發聲。

至於台中市跟進宣布禁止高中職以下師生出國，盧秀燕表示，最近許多確診案例，都是從國外返台，現在全球疫情嚴重，為保護大家健康，與中央同步宣布台中市公私立高中職以下師生，本學期結束前禁止出國，若有特殊需求，必須專案報准。

針對產業紓困，她指出，市府今年2月提出紓困3箭，3月擴大推出紓困9箭，9大措施中有不少是減免地方稅，同時也有很多補助方案，紓困方案已正陸續執行中。（編輯：陳俊碩）1090317