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嘉義縣府大樓天花板掉落 未造成人員受傷

最新更新：2020/03/17 15:51
嘉義縣政府大樓1樓走廊天花板17日凌晨意外崩塌掉落，所幸於非辦公時間發生，未釀人員傷亡，目前已安排工人進行善後作業。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真　109年3月17日
嘉義縣政府大樓1樓走廊天花板17日凌晨意外崩塌掉落，所幸於非辦公時間發生，未釀人員傷亡，目前已安排工人進行善後作業。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真　109年3月17日

（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）嘉義縣政府大樓1樓入口處走廊天花板，今天凌晨崩塌，幸無人受傷。縣府行政處長邱美切研判，可能是日前幾次的地震，造成天花板鬆動掉落，為安全起見，已將整排天花板拆除。

嘉義縣政府保全表示，今天凌晨1時多，被轟然的巨響嚇一跳，查看發現縣府大樓1樓入口處，東西向走廊的天花板脫落，馬上通報行政處人員處理。

嘉義縣行政處長邱美切表示，上午馬上請工人將懸在半空中的天花板拆除，連同掉落在地上的一起清掉，未並影響到民眾洽公與同仁上班。

邱美切指出，天花板並非在上班時間掉落，未造成任何人受傷，只有值班的保全被嚇到。

邱美切表示，此處的天花板，原本只有輕鋼架及石膏板，2007年進行裝潢，多了層木板，疑重量增加，及日前幾次地震影響，才會崩落。（編輯：李錫璋）1090317

嘉義縣政府大樓1樓入口處走廊天花板17日凌晨突然崩塌，幸無人受傷；縣府行政處長邱美切研判，可能是日前幾次地震，造成天花板鬆動掉落。中央社記者蔡智明攝　109年3月17日
嘉義縣政府大樓1樓入口處走廊天花板17日凌晨突然崩塌，幸無人受傷；縣府行政處長邱美切研判，可能是日前幾次地震，造成天花板鬆動掉落。中央社記者蔡智明攝　109年3月17日
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