盧秀燕與百名校長共舞拍片挨批 市府稱全程在戶外

（中央社記者趙麗妍台中17日電）武漢肺炎疫情延燒，相繼傳出有學生確診時，台中市政府邀約百名國小校長與市長盧秀燕跳舞拍片，市議員批評，市府只知「率先」升級指揮中心，防疫作為卻完全跟不上，中市府表示，全程在戶外地區進行，做好防疫措施。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台中市政府卻傳出邀約百名國小校長，和盧秀燕一起拍攝兒童節祝褔影片。據了解，16日近午時分，超過百名的校長被號召到台灣大道市政大樓後方的綠地草皮，眾人換穿各校制服、運動服後化身小學生，與參與拍攝影片的學生排練防疫洗手口訣的健康操，隨後，盧秀燕抵達現場，正式完成影片的拍攝。

民進黨籍台中市議員江肇國表示，防疫期間市府聲稱「超前部署」，台中市疫情指揮中心也「率先」升級，卻在傳出有高中生確診時，新北市長侯友宜已下令高中以下師生禁止出國時，台中市長卻還在跳舞，市府遲至下午才宣布跟進政策，反應慢半拍。

江肇國指出，武漢肺炎疫情嚴峻，當校園傳出疫情時，校長們身為一校之長，理應在校內部署，研擬如何升級防疫規格，此時應該注重自身風險，市府卻號召校長們拍片，「台中市無法承受在一場活動後，百名的校長恐面臨『隔離』的風險」。

台中市政府表示，市府就是防疫「上緊發條」、超強部署，從開學量測體溫、發送愛心口罩、視察營養午餐、衛教宣導課程等，甚至昨天也宣布公私立高中職以下師生，本學期禁止出國等，一系列針對校園的防疫作為持續落實。

市府指出，因為要持續加強，原訂4月份模範兒童表揚等相關活動受疫情影響而取消，改由各校代發獎狀，考量活動重要性，也不要讓孩子們失望，許多學校建議教育局不妨透過錄製影片方式，既恭喜模範學生，也能再融合防疫衛教知識宣導，因此請校長與市長在戶外拍攝影片。

市府強調，全程皆在空曠、空氣流通的地方進行，拍片前確實量體溫、消毒雙手做好防疫措施，拍攝時彼此也拉開距離，目前台中市各校園的防疫措施都緊鑼密鼓執行中。

有校長私下表示，兒童節的慶祝活動改拍攝影片，出發點很好，在戶外拍攝也相較安全，但學生確診案例不斷傳出，這時候拍攝真的不是很好。

醫生指出，大家為了防止疫情入侵校園，用盡心力，但市府這樣輕率的作為，近百人群聚，只要有1例染疫，後果不堪設想，作法不可取。（編輯：林治平）1090317