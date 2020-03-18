為防疫中市老人共餐改餐盒 餐飲業推計程車外送

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市社區關懷據點防疫升級，除落實體溫量測與消毒政策，老人共餐服務也全面改為餐盒方式、降低風險；台中有餐飲業者也推出餐點外帶，以計程車外送服務，力抗疫情衝擊。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台中市長盧秀燕今天在社會局長彭懷真、西屯區長陳寶雲等人陪同下，前往西屯區何明社區關懷據點，視察防疫落實情形，並逐一確認長輩、據點人員及民眾到場皆量測體溫、雙手消毒、實名登記等措施。

盧秀燕表示，台中有408處關懷據點，照顧3萬多名長輩，對於民眾關心關懷據點服務是否受影響，市府經審慎評估，決定在台中疫情相對緩和下，關懷據點服務持續進行，並持續評估疫情滾動調整，若未來疫情加劇也不排除暫緩。

她指出，關懷據點各項防疫措施，皆持續加嚴加密，包括加強環境清潔、雙手消毒、佩戴口罩、量測體溫等，活動禁止握手與擁抱等肢體接觸，同時宣導長輩防疫衛教知識，老人共餐服務全面改為餐盒方式，降低疫情風險。

疫情也衝擊餐飲業，部分餐廳也改推外帶服務，餐飲集團營運長王君萍表示，肺炎疫情升溫，消費者大多不願出入公眾場所聚餐，即日起至4月30日，消費者只要訂購符合金額門檻，可由配合的計程車，以店家為中心4公里內，免費外送到府。（編輯：卞金峰）1090318