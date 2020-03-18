旗袍口罩套互搭 武漢肺炎疫情中的服裝創意

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）武漢肺炎疫情嚴峻，戴口罩成為日常，市面上也出現許多創意口罩，屏東大學視覺藝術系教授朱素貞賦予旗袍全新風貌，除了以西方畫作作為旗袍圖案外，還讓旗袍與口罩套互搭。

朱素貞表示，日治時期被視為「台灣服」的旗袍，是當時台灣的常民服裝，很能展現女性含蓄婉約之美，但隨著各種服裝款式流行起來，優雅簡潔的旗袍，逐漸被邊緣化。

朱素貞說，她透過電腦技術，創新了傳統的旗袍製程，從製版、套圖、布料印刷、染整，全部運用數位科技，保留中式旗袍形式，選取西洋圖案，重新定義旗袍的現代意義，也讓每件旗袍述說自己的故事，從而產生新的文化意義。

朱素貞的旗袍圖案除取材3名西方藝術家的畫作圖案外，也取材中國古代威權象徵的「龍紋」，重新演繹在旗袍上，做為一項女性意識覺醒的標幟；還融入象徵富貴的花魁「牡丹」，強調女性可柔可剛、可愛可敬的形象。

因應不斷升溫並造成人心惶惶的疫情，朱素貞說，策展期間一直思考，如何避免醫療口罩影響美麗旗袍的展示，靈機一動，設計出可和旗袍互搭的專屬同款口罩套，兼具美觀、環保與實用，內裡放置醫療口罩，可延長使用時效，即使面對嚴峻的疫情，也能展現美好的藝術風情，既解放口罩對人的束縛與疏離，還能療癒疫情帶來的壓力。

朱素貞旗袍創作展以「2020藝境之南：嫁接束縛解放」為主題，即日起到4月2日在屏東美術館展出，這次旗袍創作展共展出8套旗袍，以及互搭的8個蠶絲透氣口罩套。（編輯：謝雅竹）1090318