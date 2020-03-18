口罩國家隊分享感謝信 鄭文燦：聽完也感受到幸福

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市長鄭文燦今天在臉書（Facebook）上傳參訪東培工業公司的影片，並表示，董事長陳成很開心的拿出一張感謝信與大家分享，看著陳成帶著笑意唸完整封信，連自己都感受到幸福。

在鄭文燦臉書粉絲頁的影片中，止不住的笑意堆滿陳成的臉上，他在簡報中對著來公司加油打氣的市府團隊表示，自己收到陌生人給的一封感謝信，覺得有需要唸出來與大家分享，陳成還開心的向在場人士表示「這很好、這很好」。

信上除了感謝董事長陳成對台灣的付出，更寫下「患難的時代，需要挺身而出的英雄，英雄的價值是在改變時代，喚醒更多人的追隨，而產生巨大無比的力量」，最後更說，「因為您讓台灣再度受到他人的注目，台灣因為有你們而驕傲，謝謝」。

陳成帶著笑意唸完了這封感謝信，隨即更呵呵大笑開心的表示，這位住在台北的民眾自己並不認識，不過陳成也有感而發的表示，「台灣這次很團結」。這份開心與感動，更感染了在場的每一個人。

陳成表示，生產口罩的關鍵是軸承組件，公司分2階段支援口罩生產，第1階段組立60台生產線，在5日交機後，單日口罩產能已提升至1030萬片，第2階段再組立30台生產線，將於20日交機，預計單日產能將提升至1300萬片，協助台灣共度防疫難關。

鄭文燦表示，感謝東培公司加入口罩生產國家隊，投注超過百位的專業人力，將智慧科技導入口罩機製造，不但生產相關零組件，進行組裝及測試，也讓原本需要4至5個月才能使60條口罩產線上線的時程，縮短至1個月，為防疫工作盡一份力量。（編輯：張銘坤）1090318