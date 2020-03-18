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用九柑仔店搬進圖書館 漫畫原稿展海大登場

最新更新：2020/03/18 17:46
國立台灣海洋大學舉辦「用九柑仔店漫畫原稿展」，邀請原著漫畫家阮光民帶來18幅漫畫原稿，18日起到4月28日在海大圖書館一樓展示空間展出。（國立台灣海洋大學提供）中央社記者王朝鈺傳真　109年3月18日
國立台灣海洋大學舉辦「用九柑仔店漫畫原稿展」，邀請原著漫畫家阮光民帶來18幅漫畫原稿，18日起到4月28日在海大圖書館一樓展示空間展出。（國立台灣海洋大學提供）中央社記者王朝鈺傳真　109年3月18日

（中央社記者王朝鈺基隆市18日電）由本土漫畫改編的偶像劇「用九柑仔店」播出後引起討論，海洋大學今天起舉辦「用九柑仔店漫畫原稿展」，邀請原著漫畫家阮光民帶來18幅漫畫原稿於圖書館一樓展示空間展出。

國立台灣海洋大學表示，曾榮獲金漫獎「青年漫畫獎」、「年度漫畫大獎」等獎項的阮光民，他的作品深具人文色彩，擅長捕捉台灣庶民生活及人與人之間溫情義理，藉著樸實無華的畫風，試圖尋找台灣值得代代相傳的生存價值，而「用九柑仔店」是他繼「東華春理髮廳」後第2部改編成偶像劇的作品，受到觀眾喜愛。

海洋大學指出，出身雲林的阮光民，從小在阿公的柑仔店長大，「用九柑仔店」就是他以家鄉阿公開的柑仔店為原型創作的漫畫，藉由返鄉青年經營傳統柑仔店的故事，展現台灣社會面臨的隔代教養等問題，同時帶領大家回到過去，感受昔日柑仔店充滿人與人互動關係的營業模式，雖然沒有24小時的便利，但卻有永久的暖心。

海洋大學表示，「用九柑仔店漫畫原稿展」即日起到4月28日在海大圖書館一樓展示空間展出，明天下午3時將舉辦阮光民見面會，讓讀者近距離欣賞阮光民精湛的插畫技巧、細膩的風格與畫中豐富的情節，引領讀者感受插畫的感動與魅力。（編輯：戴光育）1090318

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