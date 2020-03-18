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英國武漢肺炎疫情延燒 台灣學生拋售家當緊急返台
首頁 / 地方

防疫情破口 偏鄉移工及新住民不遺漏

最新更新：2020/03/18 17:31

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）武漢肺炎肆虐，各國疫情紛紛告急，花蓮有逾萬名移工及新住民，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站今天到偏鄉以越南、印尼等語言宣導防疫觀念，讓防疫作為無城鄉差距。

移民署花蓮縣服務站表示，目前花蓮縣新住民有7900多人及外籍移工約6000人，散居13個鄉鎮。避免移工及新住民因語言及生活習慣的不同，使政府武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施出現破口，將行動服務列車駛往玉里鎮、富里鄉等，為移工、新住民進行防疫宣導。

移民署行動列車主要為居住於偏鄉、資源取得不易的新住民以「宅急便」概念到府遞送服務，提供移民輔導。行動列車今天首站來到台灣第一家擁有產銷履歷管理系統的鴨肉食品公司宣導，藉由通譯人員口譯及發放多國語的防疫文宣，讓50多名外籍移工了解勤洗手、正確洗手及戴口罩、避免集體聚會等防疫作為。

移民署花蓮縣服務站表示，若有移工打算近期返鄉探親，會請其延後，待疫情趨緩再成行；若有移工在台累積工作已達12年（家庭看護工作14年）的年限，勞動部日前公布彈性措施，可由雇主為移工向勞動部申請延長每次3個月，在防疫期間繼續留台工作。

越南籍移工阮氏芳表示，參與這次武漢肺炎防疫宣導後，會將防疫知識告訴親友，以保護身體健康。（編輯：陳清芳）1090318

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