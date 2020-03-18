防疫也要防汛 新北爭取近百組抽水機組更新

（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市除積極執行武漢肺炎防疫，也展開汛期前各項清淤防汛整備，全市82座抽水站共有337組抽水機組，其中94組老舊抽水機組從建置運轉迄今已逾20年，市府爭取更新中。

水利局表示，汛期即將來臨，為因應極端氣候強降雨積淹水災情的發生，目前已展開下水道及河川、排水溝等清淤工作，若遇氣象風險公司強降雨預警，將會啟動下水道提前抽水作業，以增加滯洪調整空間。

此外，水利局也在新店、五股、板橋等地新建大鵬、成洲及浮洲抽水站，以及規劃擴建土城抽水站，以減少積淹水災情發生，但全市抽水機組雖經同仁努力維護保養下，相關設備都能正常發揮功能，同時也爭取94組年逾20年老舊抽水機組的更新。

水利局表示，自105年起就持續辦理機組更新，截至108年已完成湳仔溝站4組、土城站5組、塔寮坑站3組、永和站2組、華江站3組及江子翠站2組，共6站19組抽水機組更新。

水利局表示，108年6月獲得中央前瞻基礎建設計畫第二期補助經費，目前進行湳仔溝站4組及土城站3組抽水機組更新工程招標作業，預計5月開工，110年完工；同時也向中央爭取經費辦理永和站3組、塔寮坑站5組、江子翠站4組及長元站2組，共計4站14組抽水機組更新，盼大幅提升各地防汛能力。（編輯：李錫璋）1090318