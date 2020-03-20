新北封閉型場館暫停開放 基隆不跟進

（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，新北市公有的封閉型集會休閒場館即日起暫停開放14天，基隆市長林右昌今天說，基隆市目前沒打算關閉公共場館。

林右昌出席議會臨時會接受媒體訪問表示，基隆市所有防疫措施都做的非常嚴謹和澈底，民眾也非常配合，只要民眾配合，不需刻意關閉所有場館。

他說，由於基隆地狹人稠，包括運動、圖書館及室內空間非常有限，全面關閉會對民眾生活產生非常大影響，市府目前沒有打算關閉公共場館，不過，因應未來疫情發展，市府也會隨時評估調整，但在健康和安全前提下，會盡量維持民眾正常生活。

此外，立法院日前通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算新台幣600億元，林右昌透過新聞稿表達肯定，同時呼籲要特別關注中小企業和微型企業，「要讓『救命針』直接打在身上，讓他們受益。」

林右昌說，政府紓困的救命針，必須直接打進他們身體裡，如果只當慢性病吞藥醫治，藥效不夠快，恐會產生失業和社會問題，甚至是家庭問題，唯有將救命針打在身上，才能對企業的安定和社會的穩定起到非常大的幫助。（編輯：張銘坤）1090320