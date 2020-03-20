彰師大附工精密加工中心動土 王惠美盼培養人才

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）國立彰師大附工精密加工中心暨建築創意設計館今天動土，完工後將作為機電科和建築科的實習工廠，縣長王惠美致詞時說，彰化縣是中小企業重鎮，希望學校能為產業培養人才。

國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校的「精密加工中心暨建築創意設計體驗館」，今天舉行開工動土典禮，參加的貴賓有彰化縣長王惠美、彰師大校長郭豔光以及彰師大附工校長石文傑等人。

王惠美致詞時說，彰師大附工有80多年的歷史，為機械電機等專業領域培養許多專業人才，相信學校未來一定能培育更多優秀的人才，而彰化縣是中小企業的重鎮，縣府將和學校密切合作。

石文傑則指出，規劃興建體驗館的地方原本是教職員宿舍，已閒置10多年，在民國103年起著手規劃爭取，感謝中央核定補助，體驗館完工後，將有新的產業設備提供學生實務學習，也將結合彰師大，配合縣府相關政策，讓彰化的學生有優質場域學習，以造福更多學子。

國立彰師大附工表示， 精密加工中心暨建築創意設計體驗館獲教育部核定補助新建工程經費為新台幣8541萬元，體驗館總樓地板面積為3100多平方公尺，完工後，1、2樓將做為機電科實習工廠，3、4樓是建築科實習工廠，將提供師生一個完善舒適的學習場所，邁入智慧製造與創意設計的領域。（編輯：黃世雅）1090320