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不顧居家檢疫仍上工 屏縣府開罰泰國移工10萬

最新更新：2020/03/20 19:31

（中央社記者郭芷瑄屏東20日電）一名泰國移工18日入境，屬居家檢疫者，卻在隔日至工廠上工，涉嫌違反檢疫規定擅離檢疫場所。屏東縣衛生局接獲檢舉後經查屬實，依傳染病防治法等相關法條，重罰新台幣10萬。

屏東縣政府衛生局今天表示，19日接獲民眾檢舉，聯合轄區警員至工廠瞭解，經查屬實，依傳染病防治法第58條、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條規定，裁處罰鍰10萬元。

衛生局表示，近期國內境外移入武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）確診個案數攀升，尤以自歐洲入境者為多，為加強防疫，中央流行疫情指揮中心18日宣布，回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾(皆含轉機)健康狀況，符合上述條件者主動與鄉鎮市公所聯絡。

同時宣布3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，事前申請核准者才予放行。所有入境者入境後都需進行居家檢疫14天。

民眾如有就醫需求或需要其他協助，可撥打縣府關懷中心專線7326008或1922，也可向每日關懷的村里長(幹事)反映，縣府將協助處理。（編輯：孫承武）1090320

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