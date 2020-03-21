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陳時中：半個月僅2例待釐清感染源 台灣還不到社區傳播
首頁 / 地方

新手媽媽不再手忙腳亂 台東推免費到宅育兒指導

最新更新：2020/03/21 14:46
台東縣政府開辦育兒指導到宅服務專案，為縣內新手媽媽提供到宅指導服務，21日舉行啟動儀式，邀請專業保母現場示範嬰兒洗澡流程。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真　109年3月21日
台東縣政府開辦育兒指導到宅服務專案，為縣內新手媽媽提供到宅指導服務，21日舉行啟動儀式，邀請專業保母現場示範嬰兒洗澡流程。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真　109年3月21日

（中央社記者張祈台東縣21日電）新手媽媽要做月子又要帶孩子，缺乏經驗難免手忙腳亂，台東縣政府今天起開辦免費到宅育兒指導，讓專業保母到家一對一指導寶寶照護問題，好讓新手媽媽們輕鬆坐月子。

台東縣政府獲花東基金補助4年新台幣1136萬元，開辦免費到宅育兒指導服務，今天舉辦啟動儀式，台東縣褓姆職業工會理事長藍春怡在台東客家學堂講解嬰兒洗澡流程、寶寶臍帶的護理、包尿布技巧。

台東縣政府指出，到宅育兒指導服務包括育兒指導、幫嬰兒洗澡及餵食，協助產婦做簡單的家務打掃，也可陪同產婦回診、就醫，只要設籍縣內、實際居住台東的民眾，自產婦離院後6個月內都可向台東縣褓姆職業工會提出申請，每人有8小時免費服務。

台東縣政府指出， 受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）影響，服務人員都有接受專業衛生訓練，服務時也會實施必要的防護措施，給寶寶及媽媽最好的安全防護。

縣長饒慶鈴表示，為了減少新手媽媽們的困擾，縣府結合月嫂、醫護及保母人員，採一對一到宅服務方式，縣府還計畫推出「產後媽媽月子餐」服務，預計明年開辦。（編輯：陳俊碩）1090321

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