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陳時中：半個月僅2例待釐清感染源 台灣還不到社區傳播
首頁 / 地方

武漢肺炎疫情升溫 新北護理防疫隊備戰

最新更新：2020/03/21 15:06
新北市衛生局21日表示，新北護理防疫隊目前已招募64人，24日將接受講習訓練。圖為109年3月17日護理防疫隊在市府宣告成立。中央社記者黃旭昇新北市攝　109年3月21日
新北市衛生局21日表示，新北護理防疫隊目前已招募64人，24日將接受講習訓練。圖為109年3月17日護理防疫隊在市府宣告成立。中央社記者黃旭昇新北市攝　109年3月21日

（中央社記者黃旭昇新北21日電）武漢肺炎確診人數攀升，新北護理防疫隊目前已招募64人，多為退休與不在職護理人員，24日將接受講習訓練，在大規模社區感染時，主動協助第一線防疫醫護、疫情調查。

新北市護理師護士公會理事長周繡玲17日帶領退休護理師成立「新北護理防疫隊」，號召退休與不在職護理師在疫情蔓延台灣之際，挺身而出，守護國人健康。

市府衛生局今天告訴中央社，目前共有64名護理師報名，大家意願很高，也都希望能夠奉獻一己之力，為防疫工作盡一份心。

衛生局說，「新北護理防疫隊」是超前部署概念，24日將針對這些資深退休的護理師，開辦種子教師講習，說明工作任務為電話關懷居家隔離者、提供防疫衛教資訊、協助調查疫情、發送居家隔離單與防疫手機。

衛生局表示，防疫隊可選擇希望服務的區域，或自己擅長的工作項目。一旦武漢肺炎疫情發展為大規模社區傳播，新北依中央指示設立「隔離收治中心」收治輕症病患時，將協助第一線的醫護人員並肩作戰。

目前武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例持續增加，衛生局表示，衛生所的公共衛生護理師人力還可因應疫情調查，出勤前會確認自己的防護裝備、防疫手機確實充電。

衛生局說，公衛護理師訪視居家隔離者並提供關懷包時，會確保雙方都有戴口罩，才依照疫調表格逐一檢視與訪問調查。（編輯：方沛清）1090321

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