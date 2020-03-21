全盲音樂家因疫情留德國 用視訊讓父母安心

（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）全盲長笛音樂家蔡明秀在德國攻讀碩士班，考量武漢肺炎疫情難回國，所幸當地台灣學生互相照顧，讓蔡明秀的父母較安心，而蔡明秀也每天與父母視訊通話，聊聊生活及當地狀況。

曾獲總統教育獎的盲人音樂家蔡明秀去年錄取德國斯圖加特音樂學院碩士班，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情襲捲歐洲，考量家人無法到德國接她回台灣，若要她獨自搭機也可能因視障而有風險，因此，蔡明秀決定繼續留在德國，每天和父母視訊。

蔡明秀與父母視訊聊天並接受媒體訪問說，疫情剛發生時，多數人沒戴口罩，華人戴口罩還會遭當地人「白眼」，但隨著疫情升溫，居民開始減少戶外活動、學校停課、許多大型聚會取消，且居民也開始搶購衛生紙等民生物資，她原想買一串，結果只買到廚房紙巾。

蔡明秀表示，與同學外出都會包好全身及頭髮，並戴口罩、手套，若搭火車聽到其他人咳嗽就換車廂，回家先換衣褲，她透過同學協助繼續留下，眾人互相打氣，雖然「回家路好難，如果有任意門就好了」，但她會儘量每天與父母視訊聊天，不讓親友擔心。

蔡明秀的母親向媒體透露，女兒搭飛機較常人更辛苦，從學校到機場路程加上提前報到，及搭機航程13小時，過程風險很高，因此，女兒暫時不回台灣，起初當然很擔心，所幸台灣籍學生都很幫忙，也邀女兒從學校宿舍搬到校外租屋處，大家有個照應。（編輯：黃世雅）1090321