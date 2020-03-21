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疫情人心惶惶 金門無確診病例

最新更新：2020/03/21 18:23

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）金門縣政府今天指出，目前沒有武漢肺炎確診案例；居家隔離人數2人、居家檢疫41人，都依中央規定每天監測並追蹤，縣長楊鎮浯指示警方加強巡邏。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情有擴大趨勢，由於金門地區民眾對於「居家隔離」、「居家檢疫」對象定義不了解，加上對疫情的恐慌，造成人心惶惶，金門縣政府特別發布新聞稿說明。

縣府指出，目前金門居家隔離人數2人、居家檢疫有41人，都依中央疫情指揮中心規定每天監測並追蹤狀況。楊鎮浯並要求警察局加強巡邏，務必確保這些鄉親做好居家隔離與檢疫。

有關「居家隔離」部分，縣府新聞稿指出，1名在定點檢疫處所隔離民眾有土耳其旅遊史，與確診旅遊團同班機旅客。經主動將這名民眾採檢送驗，檢驗報告結果為陰性。

另外，昨天新增的居家隔離者，是旅遊確診案例接觸者，今天是他返國後的第14天，已依疾管署通知進行採檢送驗，必須等檢驗報告為陰性後才會解除隔離。

「居家檢疫」多數為具有旅遊史的鄉親，其中具土耳其旅遊史者2人，雖與確診旅遊團同班機，但班機座位距離甚遠。楊鎮浯特別也要求衛生局、民政處主動關切。

縣府說明，居家檢疫、居家隔離者「都不是」確診病例。前者定義是與確定病例接觸者，由衛生主管機關每天主動監測2次。後者具有國外旅遊史，疾管署開立通知單後，由民政單位負責追蹤，村里幹事每日撥打電話詢問健康狀況並紀錄「健康關懷」。（編輯：孫承武）1090321

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