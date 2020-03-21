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疫情升溫 潘孟安再次檢視局處應變24小時待命

最新更新：2020/03/21 22:06

（中央社記者陳朝福屏東縣21日電）武漢肺炎疫情升溫，屏東縣今天二度召開「疫情指揮中心會議」，縣長潘孟安會中再次檢視防疫量能等各局處應變作為，指示防疫工作24小時待命，全力配合中央防疫政策。

全球爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情以來，屏東縣疫情指揮中心會議今天是第2次召開。第1次是2月27日因應中央流行疫情指揮中心疫情等級提升至1級開設，屏東縣政府同步宣布1級開設，由潘孟安擔任指揮官。

因應防疫，屏東縣府已成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心，負責包括每天接收中央交下居家隔離檢疫關懷名單，與中央建立橫向、縱向密切聯繫管道，確保防疫資訊流暢。

在中央流行疫情指揮中心18日宣布擴大回溯追蹤3月5日到14日期間從歐洲入境旅客，應進行居家檢疫14天，及自19日起所有國人入境也都必須居家檢疫14天。屏東縣政府今天新聞稿表示，截至21日為止居家檢疫人數共509人，防疫旅館也已整備待命，提供居家檢疫者家屬居住，讓需要居家檢疫的家庭有更多的選擇。

另為擴大醫療服務及防疫量能，縣府在屏北、屏中及屏南地區，指定縣內14家急救責任醫院擔任社區採檢點，進行社區民眾篩檢任務，避免個案集中大醫院造成醫療量能壅塞及院內感染風險增加。

此外，為提升疑似病患就醫分流機制，及輕症病人就地治療，在急救責任醫院進行專責病房開設及相關整備作業。

潘孟安今天下達「防疫視同作戰」指示，要求縣府各單位24小時待命防疫，對於武漢肺炎全球擴大蔓延，政府努力防堵疫情執行各項防疫措施，避免社區感染風險。他也呼籲不論居家檢疫或居家隔離民眾都應確實遵守各項規定，切勿心存僥倖擅離處所，以免觸法受罰。（編輯：孫承武）1090321

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