新北居家檢疫近萬人 侯友宜籲勿趴趴走

新北市長侯友宜（圖）22日視察防疫旅館，了解各項住宿設施後表示，新北市防疫旅館加安心住宿旅館的房間量足夠，已超過2000間，因此，需要居家檢疫的民眾可以安心，不要趴趴走，大家一起度過最艱困的時間。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 109年3月22日

（中央社記者王鴻國新北22日電）近來返台人數爆增，新北市長侯友宜今天視察防疫旅館了解設施後指出，新北市目前居家檢疫人數達9640人，全國最多，呼籲須居家檢疫者勿趴趴走，大家一起度過最艱困的時間。

侯友宜今天上午前往即將對外開放申請的防疫旅館，了解館內房間的各項住宿設施，以及工作人員的防疫準備後表示，新北市防疫旅館有188間客房量，未來還會再加入450間客房，另有70家安心住宿旅館可以讓家屬安心入住。

他指出，新北市目前居家檢疫人數達9640人，為全國最高，防疫旅館加安心住宿旅館的房間量已經超過2000間，房間量是足夠的，因此，需要居家檢疫的民眾可以安心，不要趴趴走，大家一起度過最艱困的時間。

侯友宜表示，感謝旅館業者能與政府站在一起，投入防疫的行列，面對國人突然大量從海外各地返台，可能一下子找不到適合居住的地方，或是家裡還有其他需要照顧的人，「他們不是外人，他們都是我們的同胞，我們的子弟、甚至就是住在附近的鄰居、鄉親，我們有責任讓他們得到應有的照顧。」

新北市政府指出，由於防疫旅館需求量持續增加，面對日後可能還有大量需要，正聯繫更多業者加入防疫旅館。至於旅館名稱、所在位置及住宿有關的內容，市府及業者都會保密，不會對外透露相關細節。（編輯：戴光育）1090322