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首頁 / 地方

武漢肺炎防疫別出國 黃敏惠：到嘉義市來玩吧

最新更新：2020/03/22 17:55

（中央社記者蔡智明嘉義市22日電）武漢肺炎防疫關鍵時刻，中央流行疫情指揮中心呼籲，國人忍一忍，不要出國。嘉義市長黃敏惠在臉書曬出多張嘉義市與日韓風景美食的對照圖，邀請大家來嘉義市玩。

嘉義市長黃敏惠今天臉書貼文，「沒法一直宅在家，不能出國，就到嘉義市來玩吧！旅遊、美食首選嘉義市。」但提醒每個人一定要做好武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫自主管理，有旅遊史、居家檢疫者、居家隔離者還是要乖乖在家。

黃敏惠並貼出多張嘉義市與日韓的風景美食的對照圖，有日本熊本車站與嘉義火車站、東京晴空塔及嘉義市射塔、櫛田神社與嘉義市史蹟館、嵐山商店街與檜意森活村、韓式冷麵與美乃滋涼麵、部隊鍋與沙鍋魚頭、由布特急烈車與阿里山小火車等，展現嘉義市的人文景觀、美食文化，與日本、韓國相較毫不遜色。

黃敏惠指出，到開放的戶外散心是增加抵抗力、維持好心情的方法，嘉義市是最好的國內旅遊選擇。

有網友在黃敏惠貼文下面留言，歡迎大家來嘉義市玩，但是別把疫情帶進來，請戴口罩，保護自己也保護別人。也有人留言，擔心人潮會帶來疫情，嘉義市目前還是一片淨土，先不要來。（編輯：李錫璋）1090322

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