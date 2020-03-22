澎湖防疫升級 入境擬填健康聲明書查旅遊史

（中央社澎湖縣22日電）澎湖縣長賴峰偉今天指出，為防堵自國外返台須進行居家檢疫民眾入境澎湖，將要求填寫健康聲明書及以健保系統查詢旅遊史，若發現須居家檢疫者將勸說返台檢疫，不從將強制在地居家檢疫。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，從國外入境者一律居家檢疫14天，3月5日至14日有歐洲旅遊史的民眾回溯進行居家檢疫；隨後又宣布3月8日至18日自美國、東亞國家入境後曾就醫者即刻起居家檢疫，並安排採檢。

賴峰偉表示，為防止曾經在疫區的留學生或近期有國外旅遊史民眾來澎湖旅遊，他要求研擬比照國際航線，只要入境澎湖須填寫健康聲明書，瞭解是具有疫區旅遊史，並在機場、港口設置健保讀卡系統，利用健保卡雲端系統查驗出入境資料。

他指出，目前有許多赴歐美的留學生提前返國，全台主動向鄉市公所報到有1萬多人，只要其中有1、2人來到澎湖旅遊，易形成防疫破口。

賴峰偉表示，入境澎湖時，若發現具國外旅遊史、未主動向鄉鎮市公所通報須居家檢疫者，將勸說返台居家檢疫；如不聽從勸說，將強制移送勞工育樂中心居家檢疫14天。

賴峰偉指出，澎湖阻絕疫情於境外，超前部署，已在機場及港口設置紅外線體溫偵測儀、居家檢疫報到站、打造防疫專車，確保澎湖「零確診」。

澎湖流行疫情指揮中心表示，縣內累計列管居家檢疫者有133人，解除列管有96人，目前尚有37人列管中，居家隔離有1人。（編輯：戴光育）1090322