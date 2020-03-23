悠遊付即日起全面註冊 手機就是悠遊卡

（中央社記者梁珮綺台北23日電）手機就是悠遊卡。悠遊卡公司今天宣布，即日起全面開放註冊「悠遊付」，民眾綁定金融帳戶後，只要持手機感應，就能搭乘捷運、雙北公車及YouBike，也能在便利商店消費，還能繳納水費、停車費等。

不過，目前僅有NFC功能的Android手機（Android 6.0以上），才能使用悠遊付搭乘大眾運輸工具，悠遊卡公司董事長陳亭如表示，未來會致力爭取iOS手機也能使用。

她強調，悠遊付鎖定剛性需求市場，所以不單是搭車民眾，小額消費也是目標客群。剛性需求市場是指受價格影響較小的需求市場。

悠遊付去年12月正式上線試營運，今天起全面開放民眾註冊，陳亭如說，目前內部申請已破萬人，而悠遊付的問世，希望悠遊卡能再走20年，所有男女老幼都能無障礙的掏卡支付。

悠遊卡投資控股公司董事長吳嘉沅致詞時表示，悠遊付的存在是為了廣化、深化各種服務，並且致力不改變使用者習慣，「手機就是你的悠遊卡」。

台北市交通局長陳學台致詞時表示，公車捷運每天有420萬人次，高達9成使用悠遊卡，未來如果逐步轉成悠遊付，對未來要推動整個公共運輸，後續發展非常有幫助；台北市副秘書長陳志銘說，悠遊付是台北邁向智慧城市的重要里程碑。

民眾下載「Easy Wallet」app後，完成實名制註冊、綁定金融帳戶後就能使用，悠遊付有5大功能，包括使用手機搭乘捷運、雙北公車及YouBike、帳戶間相互轉帳、透過「悠遊付」自動加值悠遊卡、使用QR Code掃碼消費支付、收款及線上付款、以「悠遊付」申辦虛擬台北卡會員身分、繳納台北市自來水費、停車費及台北市聯合醫院醫療費。

悠遊付最多可綁定20張悠遊卡，可到頂好超市、萊爾富、春芳號、艋舺夜市、寧夏夜市等地使用掃QR Code消費，不僅如此，搭乘台灣大車隊計程車時，也能使用悠遊付。

陳亭如表示，4、5月將推出悠遊付可線上購買1280公共運輸定期票、綁定信用卡消費、未成年人註冊、外國人註冊、ATM轉帳儲值等。

首波支援悠遊付金融帳戶儲值的銀行業者有第一銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行及中國信託銀行。

悠遊卡公司表示，即日起至5月31日止，使用悠遊付錢包或綁定新增Easy Wallet的的記名悠遊卡，在特約商店單筆消費200元，就回饋悠遊付儲值金20元（限量25萬份），回饋率達10%。（編輯：李亨山）1090323