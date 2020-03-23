金門長照最後一塊拼圖 安岐多元照顧中心動土

金門縣衛生局安岐多元照顧中心23日動土，由縣長楊鎮浯（前右）、衛生福利部長期照顧司副司長周道君（前左3）等人執鏟。中央社記者黃慧敏攝 109年3月23日

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣安岐多元照顧中心新建工程今天動土，金門縣長楊鎮浯指出，金門5鄉鎮長照最後一塊拼圖啟動，落實「在地老化」目標，讓長者得到有品質的照顧，活得有尊嚴有價值。

楊鎮浯表示，「一鄉鎮一日照」是金門縣施政目標，金湖鎮衛生所、金沙鎮衛生所的日照空間正新建中，縣府也爭取前瞻基礎建設經費修繕金城鎮衛生所、烈嶼鄉衛生所的長照空間，金城鎮還有珠山日照中心提供服務；加上安岐多元照顧中心動土後，「一鄉鎮一日照」拼圖總算完成。

楊鎮浯說，安岐多元照顧中心新建工程只是基礎建設，未來必需建置足夠服務能量，而且必需融入社區，讓長輩得到有品質的照顧，活得有尊嚴，找回自己的價值，達到在地老化施政目標。

金門縣衛生局指出，安岐多元照顧中心未來每天最多可服務60名日常生活需要協助的失能或失智者白天時段日間照顧服務，減輕家屬照顧壓力及負擔，夜間還可提供9床長者臨時托顧。

金門縣衛生局長王漢志表示，安岐多元照顧中心屬於小規模多機能服務中心，除長照服務，也可與金寧國民中小學及社區照顧關懷據點合作，在社區照顧為核心的模式下，便利老人在自己熟悉的社區在地老化，代間學習可達到教育孩童瞭解生命尊重生命，並可促進代間溝通，增加長者生活豐富度。

安岐多元照顧中心新建工程的動土祈福儀式，由楊鎮浯主祭，衛生福利部長照司副司長周道君、金門縣議會副議長周子傑、金寧鄉長楊忠俊等人觀禮，並執鏟動土。

安岐多元照顧中心總工程款新台幣4300萬餘元，其中衛福部補助3690萬餘元，縣府自籌600萬餘元，預計今年12月竣工。

安岐多元照顧中心基地位於金寧鄉頂林路，鄰近安岐、湖南村，北側為安美村辦公室，南側為金門縣消防局及金寧國民中小學，交通便利。（編輯：戴光育）1090323