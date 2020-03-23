防群聚感染 黃偉哲籲輔導養護機構分艙管理

台南市政府日前與轄內護理之家及台南市長期照護發展協會等相關機構開會研商後，決定所有護理之家即日起暫停家屬探訪至4月30日。台南市長黃偉哲（圖）表示，為避免長照機構出現群聚感染，建議中央輔導業者進行分艙、分流管理，並適度補助業者因此增加的成本。中央社記者楊思瑞攝 109年3月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）武漢肺炎疫情延燒，台南市轄內護理之家今天起暫停家屬探訪至4月30日。台南市長黃偉哲表示，建議中央輔導長照機構進行分艙分流管理，並適度補助業者因此增加的成本支出。

台南市政府日前邀集轄內護理之家及台南市長期照護發展協會等相關機構開會研商後，決定市內所有護理之家從今天起暫停家屬探訪至4月30日，並請各機構提供手機視訊，讓家屬得以了解長者現況，希望提高2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫層級，避免群聚感染。

黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時表示，因為先前在中央公布的確診病例中，有一名長照機構的護理人員確診。類似機構裡住民多是抵抗力較弱的長者，大家當然要繃緊神經，台南真的承受不起護理之家等長照機構出現任何一個病例。

他說，除了暫停探訪之外，建議中央也應該輔導業者做好分艙分流等更重要的管制措施，當然有棍子也要給蘿蔔，針對不配合的業者給予嚴懲，但對業者因此增加的人力、設備改善成本，也應適當給予補助。

黃偉哲表示，台南市政府另一方面也會加強查緝非法養護機構及非法外籍看護，避免防疫漏洞出現。（編輯：戴光育）1090323